«А ты такой холодный»: премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября

Видеосервисы Wink («Ростелеком») и more.tv представили тизер нового 17-серийного проекта «Отмороженные» (18+) со Светланой Ивановой («Тест на беременность», «Триггер»), Яном Цапником («Метод», «Триггер») и Владом Коноплевым («Король и шут», «Восьмидесятые») в главных ролях.

Премьера состоится 2 ноября 2023 года. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎).

Четыре бандита в конце девяностых приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

Тизер доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=0s03wUDnhsI

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/3p0x6JXA1emBTg

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