Российские ученые нашли новое применение листьям брусники. Об этом сообщает журнал Biocatalysis and Agricultural Biotechnology.

Из листьев брусники выделили наночастичцы, которые применили при создании многофункциональных целлюлозных биопленок. Ученые выяснили, что они обладают выраженным антибактериальным действием.

Многие виды микроорганизмов способны образовывать тонкие целлюлозные волокна, образуя таким образом многослойную сетчатую гелевую пленку, обладающую высокой прочностью и эластичностью.

Такие пленки устойчивы к химическим влияниям и способны к абсорбции. Поэтом их применяют в медицине, аграрном деле, пищевой промышленности и косметологии.

Ученые создали новый композитный материал в виде целлюлозной пленки, которая содержит наночастицы серебра и оксида меди. Экстракт листьев брусники в реакции применили, как восстановитель.

Полученный материал смогут использовать для хранения продуктов, создания антимикробных раневых повязок, а также для очистки воды.