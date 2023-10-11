ВТБ повышает ставки по среднесрочным вкладам в рублях

С 11 октября ВТБ корректирует условия по рублевым вкладам на срок шесть месяцев для всех клиентских сегментов. Максимальная доходность увеличивается на 0,7 пп и теперь достигает 12,2%.

Клиенты массовой розницы при размещении средств на ВТБ-Вкладе сроком полгода теперь могут получить доходность до 11,5% годовых, владельцы пакета услуг «Привилегия» — до 11,9%. Доходность 12,2% доступна клиентам Private Banking при открытии продукта без опций пополнения и снятия в дистанционных каналах и при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма при оформлении депозита в ВТБ Онлайн или банкомате составляет 10 тысяч рублей.

По среднесрочному депозиту (181 день) «Выгодное начало», который предлагается клиентам, впервые размещающим средства в банке, доходность при открытии в ВТБ Онлайн может составить до 11,70 % годовых. Минимальная сумма средств по этому продукту составляет 1 тысячу рублей.

«В результате неоднократного повышения ключевой ставки на российском финансовом рынке наступил благоприятный период для накопления средств. С августа рыночная доходность по депозитам выросла на 3-3,5 пп и достигла рекордного показателя с осени прошлого года. Несмотря на то, что максимально высокие ставки по-прежнему предлагаются по долгосрочным инструментам, сегодня россияне предпочитают вклады на три и шесть месяцев. Например, в ВТБ на них приходится 75% от общего количества привлекаемых вкладов, и до конца года мы ожидаем сохранения сложившейся структуры спроса. Для нас стратегически важно предлагать клиентам выгодные условия размещения средств, поэтому с сегодняшнего дня мы повышаем ставки по среднесрочным депозитам. Это позволит получать максимально высокий доход не только клиентам, размещающим средства на три месяца, но и тем, кто готов инвестировать на полгода», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

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