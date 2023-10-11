Захватывающий спектакль «Мужской аромат. Оркестр» состоится в Новосибирске

В Новосибирске 30 октября состоится спектакль «Мужской аромат. Оркестр».
Постановку с участием режиссера Павла Сафонова покажут в концертном зале «Евразия». Начало в 19:00
Известные актеры Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Даниил Страхов, Дарья Повереннова расскажут о чувствах двух женщин к женатому мужчине.
Действие перенесет зрителя в небольшое кафе на Лазурном берегу Франции, где на сцене играет маленький оркестр, и музыканты развлекают публику. Но в перерывах за кулисами кипят настоящие страсти и интриги.
Чем закончится соперничество? И будет ли победитель? Об этом зрители узнают, досмотрев спектакль до конца.
Билеты можно приобрести на сайте.
16+
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Абузар Д.В.
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