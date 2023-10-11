Захватывающий спектакль «Мужской аромат. Оркестр» состоится в Новосибирске

В Новосибирске 30 октября состоится спектакль «Мужской аромат. Оркестр».

Постановку с участием режиссера Павла Сафонова покажут в концертном зале «Евразия». Начало в 19:00

Известные актеры Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Даниил Страхов, Дарья Повереннова расскажут о чувствах двух женщин к женатому мужчине.

Действие перенесет зрителя в небольшое кафе на Лазурном берегу Франции, где на сцене играет маленький оркестр, и музыканты развлекают публику. Но в перерывах за кулисами кипят настоящие страсти и интриги.

Чем закончится соперничество? И будет ли победитель? Об этом зрители узнают, досмотрев спектакль до конца.

Билеты можно приобрести на сайте.

16+

Реклама

Абузар Д.В.

LjN8KTthH