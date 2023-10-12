Нoвикомбанк победил в номинации «самый интеллектуальный банк»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал победителем в номинации «Самый Интеллектуальный банк» осеннего Интеллектуального Кубка 2023, который состоялся на площадке концертного зала «BORODINO HALL» в Москве.

В Осеннем кубке приняли участие 36 команд, которые боролись за Хрустальных сов и другие призы в трех номинациях среди компаний банковской, нефтегазовой и финансовой сфер. Стало уже традицией, что с каждым сезонным кубком растет количество команд участников, к соревнованию присоединяются новые дебютанты.

Роль ведущего Осеннего Интеллектуального кубка исполнил обладатель Бриллиантовой звезды магистра игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова», обладатель приза «Бриллиантовая сова» Максим Поташев.

Корпоративная команда Новикомбанка удостоилась Хрустальной совы, заняв первое место в номинации «Самый Интеллектуальный банк». Теперь у Банка вновь появилась возможность вступить в борьбу за Цветную сову и Бриллиантовую сову. Цветная сова – награда доступная только для победителей сезонных кубков, и достается команде, набравшей абсолютное большинство очков. Бриллиантовая сова — главный приз года, будет разыграна в финале кубка среди сильнейших команд-победителей.

«Побеждать в условиях нарастающей конкуренции помогают регулярные тренировки, основная цель которых – повысить слаженность работы команды. Игра – ярчайший пример командной работы: игроки передают друг другу пас, накидывают варианты ответов, отсекают лишнее, только так можно «раскрутить» вопрос, нащупать логику. Именно поэтому «Супер-блиц» в шесть раз сложнее, один игрок принимает ответственность за всю команду и за минуту должен дать три правильных ответа. Это самое сложное испытание на игре, и оценивается в турнирной таблице вдвойне», – говорит капитан команды Новикомбанка Павел Волов.

Интеллектуальный кубок – это аналог известной телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Состязание проводится с 2015 года. За это время в Интеллектуальном кубке приняли участие десятки команд из различных отраслей.