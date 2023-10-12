«Трудные подростки»: Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала

Видеосервисы Wink («Ростелеком») и more.tv объявляют о завершении съемок и представляют тизер пятого сезона молодежного драматического сериала «Трудные подростки» (18+) — новый сезон станет финальным.

К основному касту проекта присоединились актрисы Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед») и Ингрид Олеринская («Ира»). Премьера новых серий молодежного хита состоится эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎) по заказу «НМГ Студии».

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

Тизер: https://youtu.be/9b5e8MU2poc

Новые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/IW94a8z84YKfbA

За четыре сезона «Трудные подростки» получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.

Первые кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/fRgEUVVUaVGxBw