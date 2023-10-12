Звезда театра Даниил Страхов представит самый ожидаемый спектакль года в Новосибирске

Самый ожидаемый спектакль «Мужской аромат. Оркестр» с известным актёром Даниилом Страховым состоится 30 октября в концертном зале «Евразия» Новосибирска.

Разносторонний и выдающийся артист погрузит сибиряков в мир «мужского аромата» и расскажет историю, где страсть, сила и игра на сцене неотделимы от музыки. Его лицедейство и проникновенность перенесут зрителей в иное измерение, где никакие слова не способны описать все грани человеческих чувств.

В спектакле также приняли участие: Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Анна Уколова, Дарья Повереннова, Алиса Гребенщикова.

В основу сюжета заложены личные взаимоотношения пианиста Леона (Даниил Страхов), виолончелистки Сюзанны и руководителя оркестра мадам Ортанс. Главный герой пьесы виртуозно играет на инструменте, однако обрести гармонию в личной жизни у него не получается.

Удастся ли ему устоять перед соблазнительной мадам Ортанс или же он сможет исправить ошибки и наладить отношения со своей избранницей? Узнать ответы на эти вопросы, каждый сможет уже скоро на исключительном событии театральной сцены. Билеты на спектакль в продаже на сайте.

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