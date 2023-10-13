Осенний кешбэк покупателям за оплату через СБП

Кешбэк представляет собой программу, которая возвращает часть денег, потраченных на покупки. Данный бонус очень популярен, как среди молодёжи, так среди представителей старшего поколения. Журналист Сиб.фм узнал, в какой торговой сети доступна данная услуга этой осенью и почему она выгодна.

При получении кешбэка очень важно обратить внимание на условия программы, а также на ограничения. Различные магазины и платформы предлагают разные уровни возвратной скидки. Некоторые платформы могут предложить повышенный уровень кешбэка в рамках акций и специальных предложений.

В магазинах сети «Лента» покупатели могут получить 3% кешбэк от покупок, оплаченных через Систему быстрых платежей (СБП). Деньги возвращаются обратно на счет, с которого совершена оплата, в течение нескольких дней.

Совершить оплату через СБП возможно несколькими способами:

Первый — это оплата в одно касание. На смартфон на базе Android или iOS нужно установить приложение СБПэй и при покупке приложить устройство к NFC-табличке.

Второй — отсканировать QR-код, размещенный в кассовой зоне: либо с помощью СБПэй, либо через приложение своего мобильного банка, а затем подтвердить оплату.

По словам представителя СБП Натальи Пейсахович, Система быстрых платежей становится всё более привычным инструментом оплаты покупок для россиян.

«Мы вместе с партнерами постоянно расширяем список интересных предложений в разных категориях, особенно в таких популярных, как покупка продуктов. Уверены, что в новой акции с «Лентой» покупатели оценят выгоду и скорость оплаты через СБП», — отметила топ-менеджер.

Чтобы участвовать в акции, нужно пройти регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». За весь период акции один участник может получить максимум 1 тысячу рублей кешбэка. Акция действует до конца октября.

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АО «НСПК»

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