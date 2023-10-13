Звезда мировой оперы Аида Гарифуллина впервые в НОВАТе

Одна из самых ярких оперных див сегодня и завтра», — сказал о ней Пласидо Доминго, а критики и зрители отмечают великолепный голос и редкую красоту певицы.

Гала-концерт Аиды Гарифуллиной в НОВАТе пройдет 3 ноября в рамках Фестиваля искусств «Хворостовский». Программа пока остается в секрете — какие арии из репертуара Аиды Гарифуллиной и ее гостей услышат зрители НОВАТа, узнаем совсем скоро! Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра НОВАТа под управлением дирижера Клемана Нонсьё.

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Билеты на Гала-концерт Аиды Гарифуллиной – уже в продаже, успейте занять лучшие места! Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Одна из самых известных русских опер «Князь Игорь» создана по мотивам шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Богатырский размах постановки в НОВАТе подчеркивает величие и красоту музыки Александра Бородина.

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Главные партии исполнят мастера и молодые звезды новосибирской оперы: Князь Игорь – Алексей Зеленков, Ярославна – Юлия Шагдурова, Владимир Игоревич – Константин Захаров, Галицкий – Андрей Триллер, Кончак – Николай Лоскуткин, Кончаковна – Светлана Токарева. Дирижер – Евгений Волынский.

Опера «Князь Игорь» 21 октября участвует в акции акции «Студенческий день» и в программе «Пушкинская карта».

Билеты – на официальном сайте novat.ru и в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!

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