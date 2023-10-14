В Новосибирске в октябре расцвели одуванчики

Корреспондент Сиб.фм заметил цветущие одуванчики возле завода «Экран» в Новосибирске.

Яркое жёлтые цветы одуванчиков корреспондент Сиб.фм обнаружил на улице Даргомыжского, около завода «Экран». Вестники весны зацвели в октябре.

«Вдоль дороги можно было увидеть несколько жёлтых цветков, при этом расцвели они в промышленной зоне, около фур»,

- рассказывает очевидец.

Цветущие в октябре одуванчики – явление довольно редкое. Последний раз цветы осенью встречали в Красноярском крае в 2018 году, тогда дневные температуры составляли + 15 градусов.

Кстати, подобные причуды природы чаще всего можно встретить именно в Красноярском крае: так, в 2020 году на территории Саяно-Шушенского заповедника маральник цвёл четыре раза за год.