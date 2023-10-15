В Новосибирске открыли путепровод в 85 метров на Восточном обходе

В Новосибирске открыли новый путепровод на Восточном обходе, протяженностью 85 метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главной целью путепровода является обеспечение безопасного подъезда к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленное, а также сокращение дороги на 1,5 километра. Работники завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия, нанесли дорожную разметку и установили искусственное освещение на путепроводе.

Этот путепровод стал вторым на Восточном обходе, после открытия первого на 14-м километре трассы Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий в прошлом году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске астрофотограф сфотографировал яркую туманность.