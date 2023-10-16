ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в комплексе рядом с площадью Калинина

«Расцветай на Дуси Ковальчук» — новый жилой комплекс комфорт-класса близ пл. Калинина от известного новосибирского застройщика. Срок сдачи объекта — 2 квартал 2026 года.

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» можно реализовать различные сценарии жизни. Здесь будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

В 3 минутах ходьбы от жилого комплекса находится остановка общественного транспорта, удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — ул. Дуси Ковальчук. За 14 минут можно дойти пешком до метро «Заельцовская» и пл. Калинина, откуда ходит более 20 маршрутов общественного транспорта, что позволяет быстро добраться в любую точку города. При этом «Расцветай на Дуси Ковальчук» расположен внутри квартала, вдали от оживленных магистралей, рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение предоставляет возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.

В новом жилом комплексе будет комфортно и семьям с детьми. В радиусе 500 метров находятся школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности от «Расцветая на Дуси Ковальчук» находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения. С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие видовые характеристики на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

Визитная карточка объектов известного новосибирского застройщика — детально проработанная придомовая территория. «Расцветай на Дуси Ковальчук» также не стал исключением. Уютный зеленый двор с амфитеатром, выполненный по авторскому дизайн-проекту, отдельные зоны для тихого и активного отдыха, детская площадка, предусматривающая разные сценарии игр, делают пространство жилого комплекса удобным для жильцов разного возраста.

Места общего пользования в «Расцветае на Дуси Ковальчук» — это не просто элементы дома, а часть жилой среды с атмосферой уюта и комфорта. Лаконичный дизайн, стильное точечное освещение, стеклянные входные группы, которые пропускают много естественного света, создают ощущение простора и безопасности. В холле первого этажа предусмотрены помещения для хранения колясок и велосипедов.

Фото: Подъездные холлы «Расцветай на Дуси Ковальчук» — не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой уюта и комфорта.

Для жителей с авто в «Расцветай на Дуси Ковальчук» предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7(383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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