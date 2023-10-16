Музыкальная магия и эмоции: итальянский певец Пупо готовится выступить в Новосибирске

Итальянский певец Пупо вновь радует своих поклонников. Артист, известный своими незабываемыми хитами и потрясающим вокалом, уже 1 декабря будет в Новосибирске, чтобы подарить своим фанатам незабываемый вечер музыки и эмоций.

Энцо Гинацци представит лучшие произведения своей карьеры, такие как «Su di noi», «Gelato al cioccolato» и «Ciao».

Среди его музыкальных наград особенно значимы победы на фестивале в Сан-Ремо. Многие известные артисты также принимали участие и сотрудничали с Пупо: Адриано Челентано, Тото Кутуньо и Эрос Рамазотти, а также мировые звезды, включая Мадонну, Дженнифер Лопес, Тину Тернер, Лучано Паваротти и другие.

Новосибирцы и гости города с нетерпением ждут встречи с Пупо, чтобы почувствовать мощь его голоса, насладиться мелодиями и пережить незабываемые эмоции. Те, кому уже удалось побывать на концерте делятся своими эмоциями.

«Это здорово. Обожаю Пупо и Италию. С удовольствием посетила бы концерт еще раз», — отметила Татьяна.

«Его голос завораживает. Музыкальная магия и эмоции. Это действительно звезда с мировым именем», — высказался Павел.

Билеты на концерт можно приобрести на официальном сайте. Не упустите шанс на встречу с легендой мировой музыки!

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ИП Абузар Денис Викторович

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