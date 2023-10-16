Новикомбанк наградил победителей акции к своему 30-летию

Опорный банк Госкорпорации Ростех подвёл итоги акции «Бонусы за платежи в мобильном приложении», приуроченную к юбилею банка. С 1 по 31 августа клиенты Новикомбанка имели прекрасную возможность получить 20 000 бонусов за платежи, переводы, оплату по QR-коду и подпискам СБП в мобильном приложении.

Победителями признаны 30 участников акции, выполнивших все её условия. Ими стали клиенты из разных городов России: Новосибирска, Пензы, Комсомольска-на-Амуре, Тулы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону, Перми и Москвы.

Каждому выплачен приз в виде 20 000 бонусных баллов. Их можно обменять в личном кабинете на сайте бонусной программы: на товары, на подарочные сертификаты, на авиа- и железнодорожные билеты, на бронирование отелей.

«25 октября 2023 года Новикомбанк отметит своё 30-летие. Акция «Бонусы за платежи в мобильном приложении» была приурочена именно к этому важнейшему для нас, всех наших акционеров, партнёров и клиентов праздничному событию. Мы рады предложить своим розничным клиентам социально значимые сервисы и выгодные акции, что целиком отвечает политике опорного банка Госкорпорации Ростех», — отметил директор департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Новикомбанка Евгений Гладилин.

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