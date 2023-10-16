Шоколад «Аленка» и «Бабаевский» официально стали халяльными

Фабрика «Красный Октябрь» получила первый официальный халяльный сертификат соответствия на продукцию «Аленка» и другое, сообщает пресс-служба Роскачества.

«Крупнейший кондитерский холдинг России «Объединенные кондитеры» получил в органе по сертификации «Роскачество – халяль» сертификат халяль на часть продукции фабрики «Красный октябрь»», — сказано в заявлении ведомства.

Такой сертификат был выдан первым в России. Он внесен в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации, а знак соответствия «Халяль. Сертифицировано Роскачеством» подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль.

Сертфикат получили конфеты «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», горький шоколад «Бабаевский» элитный и другое.

В настоящее время от ведущих предприятия на получение халяльного сертификата подано более 70 заявок.