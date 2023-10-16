Творчество без границ: Кирилл Туриченко и «Галамарт» приглашают принять участие в звездном челлендже!

Среди подарков – электрический гриль, мультиварка, беспроводные наушники и многое другое.

«Тот самый носорог» из шоу «Маска» и солист легендарной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко запускает всероссийский звездный челлендж совместно с народным магазином «Галамарт»! К участию приглашаются абсолютно все, ведь и подарков припасено немало.

В челлендже всего 3 простых шага:

— запишите свое видео под трек «Киря, «Галамарт» и Баба Яга»;

— опубликуйте его на своей странице ВК (не забудьте открыть аккаунт и разрешить сообщения);

— поставьте хэштег #кирягаламарт, чтобы вас не потеряли, и ждите результатов! Их подведут 28 октября.

Что именно будете записывать – решать только вам, нет никаких ограничений. Привлекайте детей, бабушек, домашних животных, экспериментируйте, придумывайте самые безумные танцы – чем необычней, тем лучше!

И немного о подарках: самые творческие получат от народного магазина бытовую технику LEBEN, зонт-автомат «Киря», крутые беспроводные наушники бренда BY, стильную футболку, теплую уютную толстовку и многое-многое другое. Отпустите фантазию на волю, ну а Киря, «Галамарт» и Баба Яга желают всем удачи!

Подробности челленджа в группе «Галамарт»

Вдохновиться идеями можно в официальной группе Кирилла Туриченко

*Конкурс проходит с 1 по 28 октября 2023 г.

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