Творчество без границ: Кирилл Туриченко и «Галамарт» приглашают принять участие в звездном челлендже!

Среди подарков – электрический гриль, мультиварка, беспроводные наушники и многое другое.
«Тот самый носорог» из шоу «Маска» и солист легендарной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко запускает всероссийский звездный челлендж совместно с народным магазином «Галамарт»! К участию приглашаются абсолютно все, ведь и подарков припасено немало.
В челлендже всего 3 простых шага:
— запишите свое видео под трек «Киря, «Галамарт» и Баба Яга»;
— опубликуйте его на своей странице ВК (не забудьте открыть аккаунт и разрешить сообщения);
— поставьте хэштег #кирягаламарт, чтобы вас не потеряли, и ждите результатов! Их подведут 28 октября.
Что именно будете записывать – решать только вам, нет никаких ограничений. Привлекайте детей, бабушек, домашних животных, экспериментируйте, придумывайте самые безумные танцы – чем необычней, тем лучше!
И немного о подарках: самые творческие получат от народного магазина бытовую технику LEBEN, зонт-автомат «Киря», крутые беспроводные наушники бренда BY, стильную футболку, теплую уютную толстовку и многое-многое другое. Отпустите фантазию на волю, ну а Киря, «Галамарт» и Баба Яга желают всем удачи!
Подробности челленджа в группе «Галамарт»
Вдохновиться идеями можно в официальной группе Кирилла Туриченко
*Конкурс проходит с 1 по 28 октября 2023 г.
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