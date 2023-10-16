Звезда театра Даниил Страхов выступит в Новосибирске с «мужским ароматом»

Спектакль «Мужской аромат. Оркестр» состоится 30 октября в Новосибирске. Уникальное шоу, сочетающее в себе искусство и музыку, станет настоящей находкой для ценителей театра. Виртуозные музыканты и талантливые актеры раскроют историю, полную эмоций и страсти.

В основу сюжета заложены личные взаимоотношения пианиста Леона, виолончелистки Сюзанны и руководителя оркестра мадам Ортанс. Главный герой пьесы достиг успеха в карьере, однако в личной жизни сделать ему это не удается. Неопределенность, сомнения и терзания – все эти чувства мучают Леона. Удастся ли ему устоять перед соблазнительной мадам Ортанс или же он сможет наладить отношения со своей избранницей? Ответы на эти вопросы новосибирцы смогут узнать уже скоро.

В постановке принял участие известный актёр Даниил Страхов. Помимо этого, в пьесе сыграли: Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Анна Уколова, Дарья Повереннова, Алиса Гребенщикова.

Билеты на спектакль уже в продаже на сайте.

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