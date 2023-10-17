«15 детей и все неродные»: многодетную мать из Москвы подозревают в торговле людьми

В Москве задержали 47-летнюю многодетную мать, которую подозревают в торговле приемными детьми. Женщина воспитывает 15 детей, пять из которых по документам они родила сама, однако у следствия возникают сомнения.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, женщину задержали после того, как в крови её сына 2015 года рождения нашли препарат, который нельзя применять при его диагнозе. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью.

Женщина воспитывает 15 детей: 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014 годов рождения, а также по двое детей 2011, 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. По документам двое несовершеннолетних 2015 года рождения, а также 2016, 2018, 2019 годов рождения ее родные дети. По словам матери, троих детей родила суррогатная мать, а двоих – 2018 и 2019 годов она сама.

Правоохранительные органы усомнились в этой информации, так как в 2010 году женщине провели хирургическое вмешательство, после которого она потеряла возможность иметь детей.

Кроме того, генетические исследования подтвердили, что подозреваемая не является биологической матерью своим пятерым детям. При регистрации двоих детей она подала в ЗАГС документы с ложной информацией.

Прокуратура считает, что в отношении двоих детей 2018 и 2019 годов рождения могли быть совершены противоправные действия, связанные с торговлей людьми. Махинации с неродными детьми могли быть совершены для финансовой выгоды.

Как стало известно KP.RU в уголовном деле фигурирует еще одна многодетная мама, которая организовала в Подмосковье центр помощи женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Через этот центр москвичка искала женщин, которые не хотели оставить себе новорожденного и передавали ей детей за деньги.

На многодетную мать и её 44-летнюю сообщницу возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, вскоре им изберут меру пресечения.