Играй, студент: Wink покажет комедийный сериал с элементами киберспорта «Политех»

Видеосервис Wink представил трейлер и постер комедийного сериала «Политех» (16+) о подростке, мечтающем стать профессиональным киберспортсменом. Первые эпизоды 12-серийного проекта зрители Wink («Ростелеком») увидят 26 октября.

Производством сериала для линейки Wink Originals и СТС занимаются компания Black Box Production и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В главных ролях — Саша Новиков и Анна Глаубэ. В проекте снимаются Егор Корешков, Андрей Федорцов, Ян Цапник, Наташа Бардо, Маргарита Дьяченкова, Эвелина Блёданс, Олег Верещагин и другие актеры, а также блогер Аня Покров.

Трейлер:

По сюжету школьнику Глебу (Саша Новиков) выпадает шанс стать частью популярной киберспортивной команды. Ради мечты он бросает школу, где и так редко появлялся, и переводится в не самый лучший колледж.

Так, по расчетам Глеба, удастся не только успокоить родителей, которые хотят, чтобы у парня была профессия, но и получить больше времени на тренировки. Однако жизнь Глеба меняется, когда в колледж приезжает новая директриса из столицы Алиса (Анна Глаубэ). У молодой и амбициозной айтишницы большие планы: вывести учебное заведение в топ рейтинга колледжей страны, чтобы перезапустить собственную карьеру и вернуться в Москву. Алиса готова на всё, чтобы построить продвинутый колледж по новым правилам, а Саша стремится устранить все преграды на пути к киберспортивной славе. Кого из героев это соревнование приблизит к заветной мечте?

Значительная часть съемок прошла в подмосковном городе Егорьевске, а «роль» колледжа досталась филиалу МГТУ «Станкин», который размещается в историческом здании постройки начала XX века. Готический образ колледжа подчеркивает фабулу, в которой профессии и карьерные амбиции будущего соперничают с представлениями из прошлого.

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/YayoEUBmJ7m8DA

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