«Лайм-Займ» достигает важного рубежа: 10 лет работы на рынке микрофинансирования

В эпоху быстрого темпа жизни и стремительных изменений помощь людям оказывают микрофинансовые организации.

Именно эти компании предоставляют услуги тем, кто оказался в сложной ситуации.

«Лайм-Займ» — организация, которая не просто предоставляет финансовую поддержку, но и помогает людям реализовывать свои мечты и желания.

История развития

История компании начинается в 2013 году. Ее специализация — это дистанционная выдача микрозаймов. Сотрудники «Лайм-Займ» понимают, что каждый клиент уникален, и поэтому предлагают гибкий и индивидуальный подход к заемщикам.

Однако «Лайм-Займ» — это не только надежный партнер для клиентов, но и заботливый работодатель. Компания вошла в топ-20 лучших работодателей России по версии HH.RU. Это признание подтверждает высокое качество условий труда, профессиональную поддержку, а также достойную компенсацию и социальные льготы.

С 2020 года эксперты ведут сотрудничество с НДФП (Новосибирский Дом финансового просвещения). Специалисты проводят лекции по финансовой грамотности в новосибирских вузах и колледжах, рассказывая о ключевых нюансах формирования кредитной истории, защиты от финансового мошенничества и многом другом. Также представители «Лайм-Займ» регулярно участвуют в радиоэфирах. За свою работу и активное участие в вопросах финпросвещения сотрудники неоднократно получали награды и благодарственные письма в региональных и всероссийских конкурсах.

О преимуществах МФК

Одним из преимуществ «Лайм-Займ» является высокая степень доверия. Это достигается благодаря простоте процедуры оформления заявки на получение займа, а также прозрачности во всех финансовых операциях. Клиенты оценивают скорость обработки заявки, оперативность перевода средств и возможность получения займа без поручителей и справок о доходах.

О юбилее и достижениях

В конце 2022 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» на две ступени – с уровня ruB (прогноз позитивный) до уровня ruBВ- (прогноз стабильный). С 2019 года компания входит в топ-10 представителей отрасли по основным показателям и демонстрирует рост по ряду позиций рэнкинга МФО.

По итогам первого полугодия 2023 года объем выданных компанией микрозаймов составил 7,5 млрд рублей, что на 79% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Всего за 10 лет выдано свыше 30 млрд рублей.

Основная причина успеха — постоянное стремление к улучшению и совершенствованию своих услуг, а также работа с обратной связью, которая позволяет компании адаптироваться к потребностям клиентов.

Осенью 2023 года «Лайм-Займ» отмечает своё 10-летие. Это значимое событие напоминает каждому партнеру, клиенту и сотруднику о достижениях и преодоленных вызовах за все эти годы.

Так, например, компания успешно прошла сертификацию на соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2015.

«Непрерывное улучшение качества предоставляемых услуг является одним из ключевых принципов нашей корпоративной стратегии. Внедрение системы менеджмента качества и её многоуровневая интеграция в бизнес-процессы – закономерный этап развития компании. Надеемся, что этот шаг к прозрачности ведения микрофинансовой деятельности в том числе найдет отражение на рынке», — комментирует управляющий директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.

О перспективах развития

Что касается перспектив развития, они весьма внушительные. Компания планирует выйти в топ-5 лидеров отрасли по доле рынка, расширить свою географию. Организация также активно работает над улучшением технологической базы и внедрением инноваций, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для своих клиентов. Сейчас «Лайм-Займ» предлагает как займы «до зарплаты», так и долгосрочные займы категории Installments. Последние составляют 76% портфеля компании.

«Успех современной компании исчисляется не только прибылями. Важны разные аспекты. И возможности для развития сотрудников, реализации их потенциала. И польза для общества — действительно удобный и прогрессивный сервис. И взаимодействие с другими отраслями. Комплексный регулярный контроль деятельности, неравнодушная команда и существенная стабильная поддержка наших инвесторов — это то, что делает наши цели достижимыми», — резюмирует Олеся Киселева.

Таким образом, «Лайм-Займ» не только предоставляет финансовую поддержку, но и стремится быть надежным партнером, который помогает людям в финансовых аспектах их жизни.

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МФК «Лайм-Займ» (ООО)

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ОГРН: 1137746831606

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 651303045004102

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