Новикомбанк принял участие в благотворительном забеге «Спорт во благо»

14 октября сотрудники Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, вышли на старт благотворительного осеннего забега «Спорт во благо». Благодаря этому спортивному событию были собраны средства на развивающие программы для людей с синдромом Дауна.

Сотрудники Новикомбанка впервые приняли участие в самом добром благотворительном забеге «Спорт во благо», организованном фондом «Синдром любви». Среди тех, кто бежал в минувшие выходные в поддержку людей с синдромом Дауна, были и профессиональные спортсмены, и новички, и корпоративные команды, и семьи с детьми. Все они объединились ради общего доброго дела — поддержки людей с синдромом Дауна.

Участников марафона ждали живописные трассы в осеннем Измайловском парке, костюмированный забег Fun-Run, медаль финишера, розыгрыши ценных призов и подарки победителям, а для самых маленьких детей была организована развлекательная программа.

На забеге было представлено несколько видов дистанций. Взрослые могли выбрать маршруты длиной 2 км, 5 км, 10 км и полумарафон в 21,1 км. Детям и подросткам предлагалось преодолеть на выбор 50, 500 и 1000 метров. Для людей с синдромом Дауна по традиции был организован забег «НЕособенный старт». Также сотрудники компаний могли принять участие в корпоративной эстафете протяженностью 2 км. Среди команд-участников корпоративной эстафеты Новикомбанк занял 2 место.

Новикомбанк выступил титульным партнером благотворительной акции. «Банк как современный финансовый институт не ограничивается кредитованием промышленности и масштабных федеральных проектов. Особое внимание он уделяет социальной деятельности, неотъемлемой частью которой является благотворительная помощь. Поэтому сотрудники банка рады были откликнуться на социально полезную инициативу, поддержать не только свой спортивный, но и человеческий потенциал, меняя жизнь людей с особенностями к лучшему», — отметил в своём приветственном слове Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

Благотворительный забег — одна из важных программ благотворительного фонда «Синдром любви». Фонд поддерживает людей с дополнительной хромосомой, давая им возможность заниматься творчеством, спортом, волонтёрством, способствует их трудоустройству, рассказывает обществу о людях с синдромом Дауна в информационных акциях.

Мероприятия проекта «Спорт во благо» уже успели обрести известность и зарекомендовали себя для участников с любым уровнем подготовки.

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