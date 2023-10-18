Что выгоднее: вторичка или готовое жилье в новостройках

В условиях, когда ипотечные ставки на вторичное жилье выросли, приобретение готового жилья в новостройках стало особенно выгодным. Сейчас ипотека с господдержкой — 8%, семейная — 6% и 14 —15,5 %, в среднем, кредит на «вторичку».

В ассортиментной линейке ГК «Расцветай» и её дочернего бренда СК «Акация» имеется жилье, которое уже находится в эксплуатации или будет передано к концу текущего года. Речь идёт о первом этапе строительства комплексов «Расцветай на Зорге», «Цветной бульвар», «Сосновый бор« и «Акация на Игарской». Кроме того, здесь предлагаются квартиры с полным ремонтом, что значительно сокращает время на подготовку к переезду.

Кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» находятся в Кировском районе. Это место обладает развитой инфраструктурой: школы, детские сады, поликлиники, супермаркеты, разнообразные предприятия обслуживания и зоны отдыха находятся в шаговой доступности. Рядом с «Расцветай на Зорге» расположены пять детских садов и три школы, также и у «Цветного бульвара» рядом находятся все необходимые детские учреждения. В пешей доступности несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и парк «Затулинский».

Фото: Квартал «Цветной бульвар» станет украшением локации. // ГК «Расцветай»

Для любителей правобережья особенно привлекательным будет комплекс «Акация на Игарской». Этот квартал создан как своеобразный «город в городе». На площади в 17 гектаров предусмотрена полноценная внутренняя инфраструктура, включающая дворы-парки и зону под школу. Концепция благоустройства квартала основана на идее «двор-парк». Внутренние дворы обеспечены различными зонами: футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, а также места для творческих занятий. Все локации связаны между собой велосипедными и скейтбордными дорожками с удобной системой навигации. Здесь вы сможете гулять, играть с детьми и заниматься спортом, не покидая пределы своего собственного двора.

Фото: Рядом с кварталом «Сосновый бор» — выход на благоустроенную набережную. // ГК «Расцветай»

Для всех, кто мечтает о комфортной городской жизни в непосредственной близости от леса и реки, идеальным вариантом станет комплекс «Сосновый бор». Этот квартал находится в уникальном месте — где сочетаются возможности для отдыха и оздоровления с привычным комфортом городской жизни — недалеко от Новосибирска в поселке Кудряшовский. Свежий воздух, обилие зелени, пение птиц и шум воды в шаговой доступности от дома становятся ключевым фактором для многих покупателей. Рядом расположена вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания: школа с кадетским классом, магазины, аптеки, медицинский пункт, пункты доставки и остановка общественного транспорта. Стоимость квартир в комплексе «Сосновый бор» остается доступной, начиная от 2,8 миллионов рублей.

Офисы продаж:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

п. Кудряшовский, ул. Береговая,1/1

+7(383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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