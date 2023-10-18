Город для дела: в Новосибирске выпустили ролик об истории предпринимательства

В Новосибирске сняли видео о предприятиях, которые начали работу ещё в Новониколаевске, а также тех, которые работают сегодня в центре Сибири.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик «Город для дела». В нём научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает об истории промышленных предприятий, а также о том, какие сегодня крупные заводы работают в нашем городе.

«Предпринимательство у нас стало развиваться ещё до приезда мостостроителей – в 1892 году здесь уже работала пристань, были образованы склады, предприимчивые крестьяне перенесли на правый берег свои лавки. Когда в 1897 году завершилось строительство моста через Обь, речная пристань и железнодорожная станция превратились в крупные торговые и перевалочные пункты, привлекающие торговцев из соседних регионов», — рассказывает Константин Голодяев.

На рубеже 19 — 20 веков в Новониколаевске было уже несколько сотен мелких и крупных предпринимателей, которые открывали предприятия, магазины, а также школы и больницы. В это время здесь работало несколько паровых мельниц, мощная лесопилка, быстро выросшая в завод, крупнейший склад керосина знаменитых братьев Нобелей, действовало около 150 торговых заведений.

«У людей с предпринимательской жилкой была возможность перейти в купеческое сословие или просто стать уважаемыми в городе людьми. Те, кто хотел трудиться, находил способы воплотить свои бизнес-идеи. Например, предприниматель Зиновий Фёдоров, организовавший в 1907 году знаменитые Федоровские бани — первые общественные бани в городе, приехал в Новониколаевск младшим кондуктором Сибирской железной дороги. Промышленник Николай Литвинов — фельдшер врачебного пункта для строителей моста, основатель первого книжного магазина и типографии, и издатель первой городской газеты. А купец Дмитрий Барабанов, дом которого недавно вошёл в список объектов культурного наследия – кузнецом, — говорит краевед.

В наши дни Новосибирск продолжает оставаться центром притяжения для бизнеса, а деловая жизнь насыщенна и богата событиями. В городе создана мощная инфраструктура для проведения деловых мероприятий самого высокого уровня: современные конференц-залы и бизнес-пространства, отели высокого класса. А также оснащенные всем необходимым бизнес-центры и другая коммерческая недвижимость. Смотрите в видео об этом.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик о туризме в Новосибирске.