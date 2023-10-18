Карта не читается в транспорте: новосибирцам объяснили, что делать

В Новосибирске юрист Надежкин объяснил, что делать, если в транспорте не проходит оплата по терминалу.

Руководитель Центра защиты прав граждан по Новосибирской области Алексей Надежкин обозначил план действий на случай, если в общественном транспорте не читается карта, а кондуктор требует оплатить проезд.

Как отмечает Надежкин, перевозчик с лицензией на работу от муниципалитета обязан обеспечить весь спектр услуг для пассажиров. Среди них — оплата по терминалу. По словам эксперта, перевозчик не имеет право высаживать пассажиров, если не может предоставить им возможность оплаты проезда по терминалу.

«Если починить терминал оперативно он не может, вы вправе осуществить свою поездку бесплатно», — пояснил Надежкин.

Он также добавил, что перевод денег за проезд по номеру телефона — экономическое преступление.

Напомним, что в Законодательном собрании Новосибирской области высказались об опасных дорогах города.