МТС Банк повысил ставку по депозитам для предпринимателей до 12,13% годовых

МТС Банк улучшил условия по вкладам для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Максимальная ставка по депозиту «Классический онлайн» повышена до 12,13% годовых.

Продукт «Классический онлайн» можно открыть непосредственно в интернет-банке на срок от 1 дня до 2 лет и на сумму от 50 тыс. до 400 млн рублей. Процентная ставка по депозиту составляет от 10,77 % до 12,13 % годовых в зависимости от суммы и срока размещения средств.

Для открытия депозита субъектам МСБ необязательно иметь расчётный счет в МТС Банке, однако при необходимости его можно открыть бесплатно, выбрав удобный тариф по рассчётно-кассовому обслуживанию в зависимости от характера и масштаба деятельности: от начинающего и сезонного до устойчивого бизнеса с регулярными операциями. Также клиенты – предприниматели могут воспользоваться дополнительными продуктами и услугами: установить эквайринг в торговой точке, открыть бизнес-карту к расчётному счету, взять кредит на оборотные средства или на исполнение контракта, получить экспресс-гарантию.

Подробнее с условиями по вкладу «Классический онлайн» можно ознакомиться на сайте МТС Банка.

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