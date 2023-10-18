Новикомбанк рассказал самарскому бизнесу об актуальных инструментах господдержки

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел семинар-практикум по мерам государственной поддержки для клиентов Малого и среднего бизнеса (МСБ) Самарской области на площадке «Мой бизнес». Мероприятие было посвящено обсуждению банковских инструментов, с помощью которых можно значительно улучшить экономику проектов и снизить стоимость пакета финансирования предприятий.

Участниками сессии стали представители Гарантийного фонда поддержки предпринимателей, Министерства промышленности и торговли Самарской области и представители малого и среднего бизнеса – клиенты Новикомбанка в Самаре.

Спикерами выступили начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров, Управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров, начальник отдела реализации мер государственной поддержки МСП Сергей Скориков. Эксперты рассказали об инструментах, которые банк использует для обеспечения эффективной работы малого и среднего бизнеса.

Так, для клиентов банка доступны «Зонтичный» механизм поручительств Корпорации МСП и механизм поручительства образованных субъектами РФ фондов поддержки предпринимательства и фондов содействия кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.

Кроме того, банк предоставляет предприятиям кредиты по льготной ставке в соответствии с несколькими программами государственной поддержки: диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства РФ № 26); цифровой трансформации (Постановление Правительства РФ № 1598); создания производства приоритетной продукции (Постановление Правительства РФ № 295); «Промышленная ипотека», (Постановление Правительства РФ № 1570).

Игорь Егоров отметил, что предложения банка пользуются популярностью среди предпринимателей. Новикомбанк обеспечивает финансовой поддержкой важные проекты области по социально–экономическому развитию. При поддержке Самарского офиса Новикомбанка реализуются проекты в приоритетных для государства отраслях по наиболее востребованным продуктам

Самарская область на протяжении многих лет активно сотрудничает с Новикомбанком. В 2023 году заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области. Банк поддерживает и укрепляет конструктивные отношения с Министерством управления финансами Самарской области, Министерством промышленности и торговли, Гарантийным фондом Самарской области. Самарский офис неоднократно становился победителем конкурсов, проводимых Министерством управления финансами Самарской области на размещение денежных средств на банковских депозитах.

«Новикомбанк всегда ориентируется на потребности клиента и предлагает финансовые продукты, которые позволяют повысить экономическую эффективность его бизнес-проектов. В частности, банк является участником ключевых программ господдержки МСП, что в итоге дает нашим клиентам возможность привлечь заемные средства на оптимальных для них условиях», — отметил управляющий Дополнительным офисом Новикомбанка в Самаре Игорь Егоров.

Прошедшее мероприятие, по оценкам его участников, отличалось прикладным характером и нацеленностью на решение актуальных практических задач. Для многих клиентов банка полученная в ходе сессии информация стала импульсом для принятия новых инвестиционных решений, базирующихся на предлагаемых банком возможностях финансирования с использованием мер господдержки.

«Учитывая большой интерес участников мероприятия к его тематике и формату, мы планируем проводить подобные интерактивные встречи на регулярной основе. При этом предметом обсуждения станут наиболее актуальные для наших клиентов проблемы, что позволит нам обеспечить максимальную эффективность клиентского обслуживания», — заключил глава Самарского офиса банка.

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