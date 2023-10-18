Новосибирск присоединился к бета-программе ОС Аврора

В новосибирском «Ростелекоме» прошла встреча бета-тестеров операционной системы Аврора. Несколько десятков сибиряков присоединились к программе тестирования, запущенной компанией «Открытая мобильная платформа».

В рамках программы энтузиасты, которым интересно испытывать отечественные продукты и вносить свой вклад в разработку российских решений, делятся результатами своих впечатлений. В целом в тестировании нового релиза платформы Аврора сейчас принимают участие около 500 человек.

Подача новых заявок принимается из всех крупных городов России, а анкета на сайте программы всегда доступна для заполнения. На данный момент у компании более 12 тысяч заявок от желающих принять участие в тестировании ОС Аврора. В итоге к команде бета-тестеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего Новгорода и Тулы присоединился Новосибирск. Через несколько дней список городов пополнят Екатеринбург и Барнаул.

Расширяется и спектр устройств, на которых проходит тестирование: этой осенью добавятся 50 новых планшетов БайтЭрг МВК T2101 и 200 планшетов Fplus.

«Развивая линейку наших мобильных устройств, мы думаем и о том, как на них будет работать программное обеспечение отечественных разработчиков. Участие в программе бета-тестирования ОС Аврора повышает востребованность и узнаваемость наших устройств за счет увеличения количества и качества прикладного ПО. Ведь, во-первых, это отличная возможность познакомить разработчиков приложений с нашими устройствами, во-вторых, изучение операционной системы непосредственно на использующем ее устройстве помогает повысить ее стабильность и оптимизировать производительность. В итоге и мы, и наши партнеры из ОМП, и потенциальные заказчики – все в плюсе», — отметил главный исполнительный директор производителя ИТ-оборудования Fplus Михаил Волков.

«2023 год стал для программы бета-тестирования периодом активного роста и масштабирования, — комментирует руководитель бета-программы ОС Аврора Татьяна Казнова. — Мы значительно увеличили как количество регионов, так и число устройств, работающих под управлением ОС Аврора. И, что важнее всего, мы значительно увеличиваем число бета-тестеров. К концу 2024 года мы планируем удвоить число участников бета-программы».

«Мне хотелось быть причастным к развитию нашего технологического суверенитета и внести в его формирование свой посильный вклад. Я верю в будущее "Авроры", в её дальнейшее широкое распространение. Мне нравится быть в числе первых, тестировать новые версии "Авроры" ещё до релиза, особенно в рамках внутренних фокус-групп. В целенаправленном поиске багов есть умеренный азарт, а в процессе повседневного использования устройств появляются рациональные предложения, которые можно внести в качестве предложений для улучшения "Авроры", что в конечном итоге может повлиять на всех её пользователей. Понимание этого факта особенно приятно.

Программа расширяется, это видно. Добавляются новые города, приходят новые участники, появляются новые устройства. Всё это вселяет уверенность в дальнейшем развитии истории с нашей собственной мобильной ОС и мотивирует активно участвовать в ней дальше», — Александр, бета-тестер.

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