Стали известны самые дешевые заграничные направления на Новый год

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые дешевые заграничные направления для путешествий на Новый год. Ими стали Турция и Египет.

Так, на январских праздниках пакетный тур «все включено» на двоих в Турцию в среднем обойдется россиянам в 187 тысяч рублей. В стоимость входит перелет. Путевка в Египет будет стоить около 242 тысяч рублей.

Средняя стоимость поездки в Объединенные Арабские Эмираты на новогодних каникулах достигнет почти 323 тысяч рублей с перелетом. Отдхонуть в Таиланде вдвоем россияне смогут за 342 тысячи, а на Шри-Ланке — за 396 тысяч рублей.

Путешествие по России обойдется в 73 тысяч рублей, в основном эта сумма не включает авиабилеты.

В АТОР добавили, что поплуярностью у российских туристов также пользуются Куба, Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.