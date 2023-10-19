сегодня
19 октября, 20:50
пробки
3/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.6
сегодня
19 октября, 20:50
пробки
3/10
погода
+10.9°C
курсы валют
usd 97.30 | eur 102.6
сегодня 18:14
общество
На правах рекламы реклама

Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar

Фото: ООО «ОМЕГА Н»

Вечер, полный эмоций и неповторимой атмосферы, прошел 28 сентября в Leps Bar. Локация собрала многочисленных поклонников Михаила Турецкого и его Хора.

Потрясающая харизма артистов наполнила пространство аурой романтизма.

Фото Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar 2

Созвучные голоса создали невероятно красивую симфонию, которая восхитила присутствующих.

Фото Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar 3

Солисты исполнили самые яркие произведения из своего безграничного репертуара: от классических оперных арий и фрагментов из популярных мюзиклов до мировых хитов и народных песен, а также а капелла совместно с гостями.

Фото Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar 4

Мероприятие стало незабываемым путешествием в мир музыки, драйва и безграничных эмоций.

Реклама

Рекламодатель : ООО «ОМЕГА Н»
ИНН 5406729227
ОКВЭД: 56.30

Токен LjN8KK5gh

ОЦЕНИТЬ статью
0

Карина Чиркова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в