Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar

Вечер, полный эмоций и неповторимой атмосферы, прошел 28 сентября в Leps Bar. Локация собрала многочисленных поклонников Михаила Турецкого и его Хора.

Потрясающая харизма артистов наполнила пространство аурой романтизма.

Созвучные голоса создали невероятно красивую симфонию, которая восхитила присутствующих.

Солисты исполнили самые яркие произведения из своего безграничного репертуара: от классических оперных арий и фрагментов из популярных мюзиклов до мировых хитов и народных песен, а также а капелла совместно с гостями.

Мероприятие стало незабываемым путешествием в мир музыки, драйва и безграничных эмоций.

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