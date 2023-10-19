Эксклюзивный концерт Хора и Soprano Михаила Турецкого состоялся в Leps Bar

Вечер, полный эмоций и неповторимой атмосферы, прошел 28 сентября в Leps Bar. Локация собрала многочисленных поклонников Михаила Турецкого и его Хора.
Потрясающая харизма артистов наполнила пространство аурой романтизма.
Созвучные голоса создали невероятно красивую симфонию, которая восхитила присутствующих.
Солисты исполнили самые яркие произведения из своего безграничного репертуара: от классических оперных арий и фрагментов из популярных мюзиклов до мировых хитов и народных песен, а также а капелла совместно с гостями.
Мероприятие стало незабываемым путешествием в мир музыки, драйва и безграничных эмоций.
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