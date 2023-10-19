сегодня
19 октября, 10:33
пробки
4/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня
19 октября, 10:33
пробки
4/10
погода
+9.2°C
курсы валют
usd 97.37 | eur 102.9
сегодня 09:00
недвижимость общество
На правах рекламы реклама

Проектировщик парка «Арена» начал возведение нового ЖК «Среда» для новосибирцев

Фото: предоставлены ООО СЗ «ЖК Счастье»

В жизни каждого человека важную роль играет среда. То, что нас окружает напрямую создает условия для нашего благополучия. Красивые пейзажи, музыка, цветы и хороший дом могут создать поистине гармоничную обстановку.

Проектировщик ЖК «Среда» в поселке Садовый Новосибирской области Алексей Хохлов не понаслышке знает, как важен комфорт и вдохновение для людей. Его задумка при создании нового жилого комплекса нашла отклик у ряда сибиряков. Желающие приобрести недвижимость в поселке, выделили несколько факторов, которые позволили им сделать выбор. В первую очередь, будущие жильцы обратили внимание, что поселок находится в 15 минутах езды от Новосибирска, что позволит им наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, оставаясь при этом вблизи мегаполиса.

Фото Проектировщик парка «Арена» начал возведение нового ЖК «Среда» для новосибирцев 2

По словам Алексея Хохлова, жилой комплекс полностью состоит из взвешенных решений. При проектировании особое внимание уделялось немаловажным вопросам. Так, например, в первую очередь встал вопрос о развитии инфраструктуры. Благодаря этому неподалеку от «Среды» запланировано строительство школы и детского сада. На территории ЖК имеется место для детских и спортивных площадок, зон отдыха. В шаговой доступности имеются магазины, кафе и аптеки. Отдельное внимание уделили проблеме паркинга жильцов. Как отметил проектировщик, количество парковочных мест сопоставимо числу квартир, из-за чего не возникнет необходимости задаваться вопросом, где оставить свой автомобиль.

«Все это сделает жилой квартал местом, где комфортно жить и куда захочется возвращаться снова и снова», — высказал свою точку зрения Алексей.

Фото Проектировщик парка «Арена» начал возведение нового ЖК «Среда» для новосибирцев 3

Отметим, что проект предусматривает и благоустройство озера, которое будет прямо в сердце окрестного парка площадью 10 гектаров. Место сможет стать центром притяжения для лиц всех поколений и возрастов. Стоит подчеркнуть, что до ЖК в Садовом, Алексей Хохлов занимался проектированием парка «Арена» В Новосибирске. Усовершенствовав свои умения до максимума при строительстве данного объекта, разработчик поделился бесценным опытом с сибиряками для того, чтобы каждый смог чувствовать себя в своей среде и оценить все преимущества жизни в современном районе.

Реклама

ОО СЗ «ЖК Счастье»

LjN8KPvLk

ОЦЕНИТЬ статью
0

Карина Чиркова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в