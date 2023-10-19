Проектировщик парка «Арена» начал возведение нового ЖК «Среда» для новосибирцев

В жизни каждого человека важную роль играет среда. То, что нас окружает напрямую создает условия для нашего благополучия. Красивые пейзажи, музыка, цветы и хороший дом могут создать поистине гармоничную обстановку.

Проектировщик ЖК «Среда» в поселке Садовый Новосибирской области Алексей Хохлов не понаслышке знает, как важен комфорт и вдохновение для людей. Его задумка при создании нового жилого комплекса нашла отклик у ряда сибиряков. Желающие приобрести недвижимость в поселке, выделили несколько факторов, которые позволили им сделать выбор. В первую очередь, будущие жильцы обратили внимание, что поселок находится в 15 минутах езды от Новосибирска, что позволит им наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, оставаясь при этом вблизи мегаполиса.

По словам Алексея Хохлова, жилой комплекс полностью состоит из взвешенных решений. При проектировании особое внимание уделялось немаловажным вопросам. Так, например, в первую очередь встал вопрос о развитии инфраструктуры. Благодаря этому неподалеку от «Среды» запланировано строительство школы и детского сада. На территории ЖК имеется место для детских и спортивных площадок, зон отдыха. В шаговой доступности имеются магазины, кафе и аптеки. Отдельное внимание уделили проблеме паркинга жильцов. Как отметил проектировщик, количество парковочных мест сопоставимо числу квартир, из-за чего не возникнет необходимости задаваться вопросом, где оставить свой автомобиль.

«Все это сделает жилой квартал местом, где комфортно жить и куда захочется возвращаться снова и снова», — высказал свою точку зрения Алексей.

Отметим, что проект предусматривает и благоустройство озера, которое будет прямо в сердце окрестного парка площадью 10 гектаров. Место сможет стать центром притяжения для лиц всех поколений и возрастов. Стоит подчеркнуть, что до ЖК в Садовом, Алексей Хохлов занимался проектированием парка «Арена» В Новосибирске. Усовершенствовав свои умения до максимума при строительстве данного объекта, разработчик поделился бесценным опытом с сибиряками для того, чтобы каждый смог чувствовать себя в своей среде и оценить все преимущества жизни в современном районе.

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ОО СЗ «ЖК Счастье»

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