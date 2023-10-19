«Ростелеком» представит на ПРОФ-IT цифровые технологии для повышения качества жизни

XI Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT», стратегическим партнером которого стал «Ростелеком», пройдет 26–27 октября в Новосибирске.

Компания представит линейку программных продуктов для импортозамещения в сфере облачных технологий и виртуализации, а также Единую автоматизированную информационную систему (ЕАИС) ЖКХ.

Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится ежегодно с 2013 года. Его цель: создание инноваций, решений и эффективных практик в IT-отрасли, значимых для информатизации и развития отраслей экономики.

«ПРОФ-IT — важная технологичная площадка, где сосредоточены достижения российских разработчиков для умных городов и цифровизации социальной сферы. “Ростелеком” традиционно участвует в форуме и представляет собственные инновации: в этом году мы расскажем о наших решениях, которые позволяют создать ИТ-инфраструктуру, опираясь исключительно на отечественное оборудование и программное обеспечение», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Эксперты «Ростелекома» познакомят участников форума с технологиями, пришедшими на смену иностранным продуктам. В их числе платформа виртуализации для построения облачной инфраструктуры, решение для организации виртуальных рабочих столов, программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной связи.

ЕАИС ЖКХ — это онлайн-платформа, предназначенная для эффективного управления жилищно-коммунальной сферой. Здесь сосредоточена вся информация о состоянии жилого фонда, начислениях за коммунальные услуги, текущем и капитальном ремонте.

«Система в первую очередь создана для повышения качества услуг в сфере ЖКХ и уже несколько лет успешно функционирует в Московской области. На платформе аккумулируется актуальная и достоверная информация по многоквартирным и частным домам, о деятельности управляющих компаний и органов местного самоуправления. Собственники жилья с помощью мобильного приложения могут контролировать работу коммунальных служб, взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, создавать чаты и онлайн-собрания», — рассказал директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Ростелекома» Никита Жильцов.

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