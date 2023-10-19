Три года искрометного веселья: День Рождения Leps Bar отметили с размахом в Новосибирске

Зажигательный вечер полный веселья, радости и незабываемых эмоций состоялся в Leps Bar! Известный караоке-бар Григория Лепса с размахом отметил свой третий День Рождения в Новосибирске!
Вечеринка стала самым ярким событием года. Вокалисты и шоу-балет Leps Bar подготовили фееричную программу выступления.
А главной фишкой вечера стали совместные постановочные номера с гостями. Приглашенным гостем в этот раз стал Московский DJ Grisha Super! Под его треки гости бара зажигали изо всех сил!
Тематическая фотозона из дискошаров и зеркальных мишек переливалась от фотовспышек, а подарки от партнеров мероприятия стали приятным сюрпризом для гостей.
И даже торт оказался не просто сладким угощением, а настоящим арт-объектом.
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