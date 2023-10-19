В Новосибирске организовали выставку рисунков самых маленьких слушателей «Радио Дача»

Конкурс рисунков для самых маленьких прошел в Новосибирске. Творческий проект под названием «Как я провёл лето» был организован «Радио Дача» с 4 по 29 сентября.

Для участия слушателям необходимо было до 29 сентября включительно выкладывать детские рисунки в специальный альбом группы Радио Дача 106.7 FM «Вконтакте». Экспертное жюри определило 20 победителей, которые получили специальные призы от любимой радиостанции.

15 октября состоялось торжественное открытие выставки. Работы победителей были установлены на специальных стендах, а их авторы получили приятные брендированные подарки от любимой радиостанции. Выставка будет работать с 15 по 21 октября в ТРК «Ройял Парк».

Подробности всех акций «Радио Дача» можно узнать в эфире и на страницах в социальных сетях.

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