VIRA организовала грандиозное мероприятие в честь подведения итогов III квартала

Девелопер становится ближе к своим сотрудникам и партнерам: компания делится успехами и новыми целями, объединяет и мотивирует для покорения новых вершин.

13 октября 2023 года состоялось закрытое торжественное мероприятие VIRA Change в Концертном комплексе им. Маяковского, где подвели итоги III квартала. На событие были приглашены сотрудники компании и ключевые партнеры.

На мероприятии выступили топ-менеджеры VIRA в формате презентаций. Спикеры поделились результатами работы за последние три месяца, рассказали об успехах и изменениях во всех сферах деятельности компании, а также поделились планами на будущее и новыми проектами, которые будут анонсированы в ближайшее время.

Официальная часть события транслировались в телеграм-канале девелопера, поэтому каждый мог стать частью церемонии. Кроме того, на мероприятии были необычные фотозоны, которые запомнились многим гостям: участники могли почувствовать себя героями черно-белых фильмов в жанре нуар, а также сфотографироваться на фоне брендированной гоночной машины. На второй части мероприятия была развлекательная программа: презентация нового мерча компании, коктейли с названиями проектов девелопера, танцы под живое выступление группы Dallas Music Band и праздничный полуметровый торт.

VIRA становится ближе к своих сотрудникам и подкрепляет ценности HR-бренда: честность, сплоченность, забота о своих. Для девелопера важно открыто говорить о том, что происходит в компании, работать ради общего результата и создавать лучшие условия для своих сотрудников. Именно поэтому вводятся новые традиции и чек-ап мероприятия в компании, где каждый член команды может участвовать в подведении итогов совместной работы.

«Для нас это важное событие! Мы решили подняться еще выше и впервые сделать формат внутреннего ежеквартального отчета масштабным и наполненным благодарностью. Это грандиозное мероприятие для всей команды VIRA и ее ключевых партнеров, где менеджмент в приятной праздничной обстановке рассказывает команде, каких побед она добилась за этот период.

А всем нашим подписчикам, кому VIRA не безразлична, мы дали возможность подглядеть за происходящим в нашем телеграм-канале VIRA FRIENDS, куда мы в режиме реального времени выкладывали самое интересное», — комментирует Иван Баталов, директор по маркетингу VIRA.

Главные новости и события компании всегда транслируются в телеграм-канале VIRA FRIENDS. У вас есть возможность стать частью большого дружного комьюнити, подписывайтесь!

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