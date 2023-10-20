Ароматный дуэт: Даниил Страхов представит незабываемый спектакль в Новосибирске

В Новосибирске 30 октября состоится уникальное событие — спектакль «Мужской аромат. Оркестр» с участием знаменитого актера Даниила Страхова в главной роли!

В предстоящем спектакле он снова продемонстрирует свое мастерство и яркую индивидуальность на сцене.

Спектакль представляет собой захватывающую историю о мужчине, любви и музыке. Непредсказуемый сюжет, яркие образы и настоящая любовь искусно сочетаются в постановке, создавая неповторимую атмосферу волшебства и вдохновения.

Местом проведения спектакля станет концертный зал «Евразия».

Не упустите возможность окунуться в мир эмоций, музыки и искусства с помощью спектакля «Мужской аромат. Оркестр». Будьте готовы к незабываемому приключению, которое ожидает вас на сцене нашего прекрасного города!

Билеты на спектакль уже в продаже на сайте.

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