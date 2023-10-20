Мосты, заводы и дома: опубликованы архивные кадры об истории строительства Новосибирска

Смотрите ролик о том, как появился город Новосибирск.

В рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм Group выпустила видео об истории строительства Новосибирска. Ведущий ролика научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев рассказывает, как в городе строили дома, заводы и инфраструктуру.

«История архитектуры Новосибирска начинается в последнем десятилетии XIX века и тесно связана с сооружением Великого Сибирского железнодорожного пути. Начальником работ на Западно-Сибирской дороге был назначен инженер Михайловский, строителем Средне-Сибирской дороги — инженер-путеец Меженинов, а Комитет по постройке возглавлял Николай II. С открытием движения через мост поселок Новониколаевский превратился в крупный торгово-распределительный центр Сибири. В 1898 году со станции Обь было отправлено свыше 2,5 млн. пудов грузов. Уже через три года торговые обороты поселка достигли 20 млн. рублей», — рассказывает Константин Голодяев.

Новониколаевская пристань стала самой оживленной на реке Оби. Здесь появились первые промышленные предприятия, дома, административные здания. Поселок быстро рос. Население его увеличивалось за счёт переселенцев из соседних старинных сибирских сёл. В 1895 году, по инициативе инженера-строителя железнодорожного моста Будагова, в посёлке открываются читальня и народный театр. Тогда же был заложен добротный каменный собор Александра Невского. Появилась первая женская гимназия, детский сад, библиотека.

«В 1912 году Новониколаевск становится первым городом России, в котором заявили о возможности введения всеобщего начального образования. В следующем году создается оркестр в составе 25 балалаечников, скрипачей, свирельщиков и других музыкантов. Ещё через несколько лет открывается первая музыкальная школа по обучению игры на фортепиано, скрипке, виолончели. В первые годы развития посёлка появляются и первые предприятия – мукомольные, кожевенные, завод «Труд». К началу Первой мировой войны Новониколаевск, население которого составляло около 60 тысяч человек, являлся центром магистральных путей сообщения, в котором судоходная Обь пересекалась с Великим Сибирским путем и Алтайской железной дорогой», — говорит краевед.

С образованием в 1925 году Сибирского края Новониколаевск становится административным центром всей Сибири. Город вновь начинает быстро расти. Началось строительство государственных зданий, несмотря на первоначальный недостаток средств. Появились Дом Ленина, Дворец Труда, Совкино, Сибревком.

В 30-х годах в связи с разделением Сибирского края, Новосибирск становится центром Западно-Сибирского края. В левобережной части Новосибирска началось строительство крупного завода «Сибкомбайн». В правобережной — закладывается другой крупный машиностроительный комплекс — завод горного оборудования (впоследствии — Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова), строятся предприятия легкой и пищевой промышленности, сооружен новый двухпутный железнодорожный мост через Обь.

Большой толчок экономическому росту города дало строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. С постройкой железнодорожной линии Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий в 1934 году и паровозоремонтного завода город превратился в крупнейший транспортный узел азиатской России.

«Годы Великой Отечественной войны — ещё один важный виток развития мегаполиса. В Новосибирске строят военные части, открываются промышленные предприятия, госпитали, академия наук и знаменитый театр оперы и балета, который сегодня считается главной достопримечательностью города. К концу войны Новосибирск превратился в город с более чем полумиллионом жителей и развитой многоотраслевой индустрией.

В послевоенный период в городе была заложена мощная база стройиндустрии, позволившая резко увеличить темпы возведения жилья и объектов социально-культурного назначения. В городе реконструированы и расширены действующие заводы и построены новые. Введены в строй крупные тепло- и электроэнергетические объекты, предприятия транспорта, связи, легкой и пищевой промышленности», — рассказывает Константин Голодяев.

В 1950-х годах начинается строительство ГЭС. Создано обширное водохранилище – Обское море. Построен мост через Обь — Октябрьский. Началось активное освоение территории центральной части левобережья Новосибирска.

Создаётся Академгородок с первыми институтами и лабораториями, основателем которого стал учёный Михаил Лаврентьев. Открывается Новосибирский госуниверситет главным предназначением которого было подготовка кадров для научных учреждений. Сегодня это один из ведущих вузов Новосибирска.

Новосибирск – город истории. И сегодня многие застройщики вкладывают это в концепцию новых домов. Например, в городе построили ЖК Тихомиров, названного в честь знаменитого инженера-путейца. Под его руководством завершались работы по сооружению железнодорожного моста, и он же был ответственным лицом при возведении собора Александра Невского.

К середине 80-х годов в городе появляются первые станции метро, метромост через Обь. Сегодня в Новосибирске работают 13 станций метро, строится 14-я – Спортивная.

Ранее в рамках проекта «Пульс города N» команда Сиб.фм выпустила ролик об истории предпринимательства в Новосибирске.