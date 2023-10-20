Скончалась двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

В возрасте 58 лет скончалась известная спортсменка Анфиса Резцова. Она двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.

Эту информацию подтвердил её бывший муж Леонид Резцов. По его словам, Анфиса ушла из жизни вчера,19 октября, вечером в реанимации, не приходя в сознание. Родные спортсменки узнали о её кончине сегодня, а все официальные документы будут выданы 21 октября. Семья пока не контактировала ни с реанимацией, ни с патологоанатомом.

Анфиса Резцова была известной и успешной спортсменкой. В ее активе золотые медали Олимпиады 1988 года в лыжных гонках и победа на Олимпийских играх 1992 года.

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