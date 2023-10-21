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общество

Основатель сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу

Фото: социальные сети

Администратор сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов вышел на свободу — его приговорили к 5 годам колонии.

По данным Telegram-канала «Baza», в августе прошлого года Владимира Воронцова обвинили в вымогательстве, а также в распространении порно и публичном оскорблении представителя власти. Его приговорили к 5 годам колонии. Отбывал наказание Воронцов в ИК-5 Кировской области.

Владимир Воронцов вышел из колонии днём 22 октября 2023 года и сейчас он находится в Москве.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, в 2017 году Владимир Воронцов требовал 300 тысяч рублей от сотрудника правоохранительных органов. Взамен он пообещал не распространять фотографии интимного характера. После этого инцидента полицейский был отстранён от должности.

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Валерия Митрохина
Журналист

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