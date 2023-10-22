Когда подавать заявление на пособие на новорождённого ребёнка: рассказали в пенсионном фонде

После родов важно обратиться за пособием в течение шести месяцев, иначе пособие будет назначено с даты обращения, уверяют эксперты СФР. Портал «Сиб.фм» публикует подробную инструкцию оформления этого важнейшего пособия.

Сразу оговоримся, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (коротко «единое пособие» или ЕП) имеют право россиянки, вставшие на учет в ранние сроки беременности, и дети в возрасте от 0 до 17 лет. Специалисты Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области разработали пошаговую инструкцию по оформлению ЕП.

1. Подать заявление в СФР не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка (при более позднем обращении пособие начисляется с даты приема заявления) через портал Госуслуг.

2. Через 12 месяцев подать повторное заявление 9повторять ежегодно до 17-летия ребенка, независимо учится он в образовательном учреждении или нет).

3. Указать в заявлении все доходы семьи, включая суммы полученных алиментов и пенсии по инвалидности, получателями которых являются дети.

4. Дождаться ответа на заявление – ЕП гарантированно начисляется, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе.