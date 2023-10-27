В Новосибирске в ноябре похолодает до -14 градусов

В последний месяц осени в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий.

По данным портала «Яндекс.Погода», уже в середине ноября ночью температура воздуха опустится до -15 градусов, а днем будет от -4 до -8 градусов.

Сервис Gismeteo сообщает, что в ночь с 12 на 13 ноября ожидается понижение температуры до -19 градусов, а снегопады будут на протяжении всего месяца. Дневные температура будет около -11 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске маршрутное такси и автобус изменят схему движения.