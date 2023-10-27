Виктор Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина

Генерал-полконик Виктор Афзалов назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Такая информация размещена на официальном сайте министерства обороны РФ. До этого пост занимал генерал армии Сергей Суровикин.

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий», — говорится в представленной на сайте Минобороны биографии Афзалова.

Ранее должность главнокомандующего ВКС РФ занимал Сергей Суровикин. 23 августа он был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главкома ВКС стал Афзалов.

Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. Прошел от начальника расчета отделения боевого управления группы зенитных ракетных дивизионов корпуса ПВО до начальника штаба — первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО.

В 2018 году занимал должность главного штаба Воздушно-космических сил РФ.