В Новосибирске машина сбила велосипедиста

Велосипедиста сбила машина в Новосибирске.

Как сообщается в группе «АСТ-54 Black» в социальной сети «ВКонтакте», в Новосибирске 28 октября в 12:00 водитель Тойоты сбил велосипедиста на Советском шоссе, недалеко от развязки Петухова.

Видео ДТП засняли очевидцы, которые проезжали мимо.

«Человека не было. Видимо, скорая уже увезла», — сообщил подписчик группы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Калининском районе Новосибирска сгорела машина. Происшествие возникло на улице Менделеева, где сгорел моторный отсек хэтчбка ВАЗ-2114.

Напомним, что 24 октября на трассе в Тогучинском районе Новосибирской области произошла смертельная авария. В 7:20 утра водитель 1985 года рождения, управляющий автомобилем "Тойота Ярис", двигался по трассе К-19р в направлении Новосибирска из Ленинска-Кузнецкого.