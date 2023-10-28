В Новосибирске жители села пожаловались на мороз –73 градуса

Жители села Каменка Новосибирской области пожаловались на предстоящий холод.

На смартфонах жителей села Каменка под Новосибирском отобразилась минусовая температура которая не показывалась даже в зимнее время. Об этом они сообщили редакции «Сиб.фм».

Новосибирцы оказались в шоке от увиденного и активно начали обсуждать эту тему в чате.

«Мы все умрем», — прокомментировал один из проживающих.

Однако, девушка, которая решила посмотреть погоду через сервис «Яндекс. Погода», успокоила соседей сообщением о том, что это просто сбой смартфонов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске ожидается мороз. В ночь с 28 на 29 октября в Новосибирске ожидается –9 градусов, местами столбик термометра покажет –14 градусов.