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вчера 22:13
общество

В Новосибирске жители села пожаловались на мороз –73 градуса

Фото: Сиб.фм

Жители села Каменка Новосибирской области пожаловались на предстоящий холод.

На смартфонах жителей села Каменка под Новосибирском отобразилась минусовая температура которая не показывалась даже в зимнее время. Об этом они сообщили редакции «Сиб.фм».

Новосибирцы оказались в шоке от увиденного и активно начали обсуждать эту тему в чате.

«Мы все умрем», — прокомментировал один из проживающих.

Однако, девушка, которая решила посмотреть погоду через сервис «Яндекс. Погода», успокоила соседей сообщением о том, что это просто сбой смартфонов.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске ожидается мороз. В ночь с 28 на 29 октября в Новосибирске ожидается –9 градусов, местами столбик термометра покажет –14 градусов.

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Валерия Митрохина
Журналист

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