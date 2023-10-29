Экс-игрок НХЛ погиб на льду после пореза горла коньком во время матча в Англии

Хоккеист умер в результате травмы во время матча.

Бывший игрок НХЛ Адам Джонсон скончался в возрасте 29 лет после получения серьезной травмы во время матча в Англии. Судьи немедленно прервали игру, а болельщиков попросили покинуть арену из-за необходимости оказания срочной медицинской помощи спортсмену.

Однако, несмотря на усилия врачей, Джонсон скончался от крупной потери крови.

«Адам Джонсон трагически скончался в результате ужасного несчастного случая во время игры в Шеффилде вчера вечером», — прокомментировал «Ноттингем Пантерз» в соцсети.

Адам провел большую часть своей карьеры в Национальной хоккейной лиге, где выступал за "Питтсбург Пингвинз", а прошлым летом перебрался в Англию, где играл за клуб «Ноттингем Пантерз».

Напомним, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет.