Названы продукты, защищающие от болезней сердца и деменции

Учёные пришли к выводу, что употребление некоторых продуктов позволяет снизить риск заболеваний.

Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых полифенолами, может быть ключом к защите от сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает издание The Conversation.

Полифенолы — это группа химических соединений, которые присутствуют в растительных продуктах и морских водорослях. Их влияние на здоровье изучается уже около столетия. В XX веке было выяснено, что полифенолы являются антиоксидантами, то есть они могут бороться с вредными свободными радикалами в организме, которые способствуют развитию атеросклероза, рака, диабета и увеличивают риск инфарктов и инсультов. В растениях обнаружено более 8000 различных полифенольных соединений. Они производят полифенолы для защиты от засухи и солнечного излучения.

Свежие исследования показывают, что полифенолы играют важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры, а также способствуют улучшению чувствительности к инсулину и снижению воспаления. Эти результаты были получены не только в лабораторных условиях, но и в различных клинических исследованиях с участием людей. Некоторые из полифенолов, полученных из продуктов переработки кишечными бактериями, могут проникать через гематоэнцефалический барьер и оказывать своё воздействие на мозг, снижая воспаление, связанное с повышенным риском развития деменции и депрессии.

Издание The Conversation отмечает, что ещё предстоит провести множество исследований, чтобы полностью понять все аспекты употребления полифенолов с пищей, например, почему эти соединения оказывают различное воздействие на разных людей.

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