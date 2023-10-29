«Ненавижу русских, Америка лучше!»: мигрант-русофоб выстрелил в женщину с дочкой

Мигрант-русофоб устроил стрельбу в Москве.

В Москве мигрант открыл стрельбу на автобусной остановке. По информации из телеграм-канала Mash, женщина с шестилетней дочкой попросила мигранта не курить, после чего он выстрелил в землю и крикнул: «Ненавижу русских, Америка лучше!». Пуля рикошетом попала в руку женщины.

После инцидента мигранты попытались скрыться, сев в автобус, однако пострадавшая вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали преступников, которым удалось выстрелить в еще одну женщину в тот же день. При задержании мигрант оказал сопротивление.

Позже стало известно, что использовалось пневматическое оружие. В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Москве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. За такое преступление мигранту грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее ЧВК «Вагнер» заявила об объединении с Росгвардией.