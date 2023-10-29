Новосибирец заложил золотой браслет в ломбард и раздал деньги случайным прохожим

Житель Новосибирской области устроил спонтанную благотворительную акцию на улице.

Блогер из Новосибирской области Андрей Трухин раздал на улице горожанам 56 тысяч рублей. Это произошло накануне лунного затмения в городе Куйбышев.

В своем видео Андрей Трухин рассказал, что он верит в принцип «чем больше отдаешь, тем больше получаешь». Именно поэтому он решил раздать по 1000 рублей 56 людям. Мужчина подходил к прохожим на улице и предлагал им деньги. Реакция людей была разной: кто-то проходил мимо, не желая принимать подарок, а кто-то с радостью брал деньги и благодарил щедрого незнакомца.

Чтобы получить нужную сумму, Трохин заложил в ломбард свой золотой браслет.

Напомним, ранее Андрей Трохин поздравил Илона Маска с юбилеем, который составил 19 тысяч дней от имени «Правления Солнечной системы» на «марсианском» и на русском языке.

В описании к ролику новосибирец просит зрителей распространить песню и сделать так, чтобы сам бизнесмен её услышал. В ролике с раздачей денег Трохин также обратился с горожанам с просьбой помочь набрать миллиард просмотров на видео с обращением к Маску.

Напомним, ранее новосибирский космонавт Анна Кикина рассказала об Илоне Маске, Земле в иллюминаторе и полете на Луну.