Полный зал болельщиков «Сибири» спел «Постой, паровоз» перед матчем с ЦСКА

Болельщики ХК «Сибирь» спели в караоке «Постой, паровоз» перед игрой с ЦСКА.

Около 10,5 тысяч болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» спели в караоке известную песню из фильма Леонида Гайдая «Операция Ы». Текст «Постой, паровоз» прозвучал в «Сибирь-Арене» перед началом матча с ЦСКА. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирского ХК.

«Получилось шикарно, ведь вы — лучшие болельщики», — говорится в посте.

Напомним, что 28 октября ХК «Сибирь» отмечал 61-летие. В честь дня рождения был организован праздник в стиле легендарного фильма «Операция Ы». В новом ЛДС оформили тематические фотозоны, подготовили настольные игры и дартс.

Кроме того, Медведь из Новосибирского зоопарка тоже приехал на матч. Он развлекал гостей вместе со Снеговиком. На сцене в ЛДС музыканты спели песни из советских фильмов и мультиков.

В результате матча серия из четырёх победных матчей «Сибири» прервалась поражением. Новосибирский ХК проиграл ЦСКА со счётом 3:6.