ГК «Расцветай» подвела итоги первого года работы в Санкт-Петербурге

Осенью 2022 года ГК «Расцветай» вышла на рынок недвижимости Санкт-Петербурга с проектом комплексной застройки — кварталом «Расцветай в Янино», общей площадью 300 тыс. кв.м.

Известный новосибирский девелопер демонстрирует высокие темпы строительства — компания возводит первую очередь квартала «Расцветай в Янино». Строительство объекта уже опережает заявленные сроки на 2-3 месяца. Сейчас ГК «Расцветай» завершает фасадные работы, приступая ко внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций.

В квартале «Расцветай в Янино» предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура: школа и два детских сада. В сентябре получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада, рассчитанного на 12 групп. По Соглашению с Правительством Ленинградской области строительство дошкольного учреждения будет вести ГК «Расцветай». Завершить работы планируется осенью 2025 года.

В сентябре получено разрешение на возведение трехэтажного детского сада в квартале «Расцветай в Янино».

Застройщик расширил ассортимент квартир в «Расцветай в Янино», добавив варианты с готовым ремонтом, что удобно для клиентов из других городов. Для переезда потребуется минимум усилий: достаточно привезти нужную мебель и вещи — и можно сразу заселяться. Еще одно преимущество готовой отделки для многих покупателей — это комфорт, который устраняет все заботы о ремонте.

За год работы в Санкт-Петербурге новосибирский деверопер открыл два офиса продаж: один на улице Шамшева в Петроградском районе, где можно ознакомиться с макетом проекта и получить подробную консультацию о квартале, и на стройплощадке «Расцветай в Янино», где можно оценить масштабы квартала вживую.

«Расцветай в Янино» находится в зеленом районе Янино-1, Ленинградской области. Локация расположена близко к восточной границе Санкт-Петербурга, всего в 4 минутах езды от Кольцевой автомобильной дороги. До станций метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на машине за 12 минут, а до исторического центра Петербурга — за 25 минут. Квартал «Расцветай в Янино» представляет собой целую экосистему, созданную по принципу «все включено»: все необходимое для комфортной жизни находится в шаговой доступности.

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