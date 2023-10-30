Эквайринг новосибирского банка доступен бизнесу по всей России

Теперь открыть расчетный счет или оформить эквайринг в сибирском банке могут ИП и юрлица из любой точки России.

Чтобы бизнесу пользоваться услугами новосибирского банка, необязательно ехать в офис и даже быть сибиряком. Все этапы подключения проходят дистанционно. Банк «Левобережный» расширил возможности для предоставления услуг бизнесу.

Если уже есть терминал — торговый эквайринг можно подключить, позвонив по номерам 8-800-3333-555, 8-913-914-61-89 или подав заявку на сайте.

Принимать оплату без терминала можно просто скачав мобильное приложение и пользуясь телефоном для получения платежей.

Приобретая онлайн-кассу для приема платежей по картам,​ по QR-коду и для передачи данных в налоговую, можно подключить торговый эквайринг от сибирского банка.

Банк также предлагает воспользоваться telegram-ботом, чтобы принимать оплату с помощью QR-кода. Бот создаёт QR-код или ссылку на оплату.

А если у вас остались вопросы — на них всегда ответят по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-3333-555.

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